محمد صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





تشكيل ليفربول جاء على النحو التالي :-





في حراسة المرمى : أليسون





في خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - ماتيب - جوميز - روبيرتسون





في خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - جوتا





في خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.



