محمد صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تشكيل ليفربول جاء على النحو التالي :- 

في حراسة المرمى : أليسون 

في خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - ماتيب - جوميز -  روبيرتسون

في خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - جوتا

في خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.


ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بالتساوي مع ساوثهامبتون، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

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