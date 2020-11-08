محمد صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:31 م
علي نبوي
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
تشكيل ليفربول جاء على النحو التالي :-
في حراسة المرمى : أليسون
في خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - ماتيب - جوميز - روبيرتسون
في خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - جوتا
في خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بالتساوي مع ساوثهامبتون، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.