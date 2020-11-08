إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمنطقة عابدين (صور)

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شهد محيط لجان مدرسة عابدين الثانوية بنات بوسط القاهرة، إقبال كثيف، وذلك للاءلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.



وحرص الناخبون على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ثاني يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.



ورصدت عدسة "الفجر" إتباع اللجان بمحيط وسط القاهرة الإجراءات الوقائية من قياس لدرجات الحرارة وتوزيع الكمامات علي المترددين.



وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.



ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".