محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير لأهالى القرى على التصويت في الانتخابات البرلمانية

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020م، بعدد من اللجان لليوم الثاني علي التوالي منها لجان شنو والحمراوي وهشام بركات، لمتابعة اجراء الانتخابيات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وحث المحافظ، الناخبين على التواجد، ومتابعة توفير كافة السبل للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم،جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي تواجد عدد كبير من كبار السن والسيدات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشباب، مشيرًا إلى أن القرى شهدت تواجدًا كبيرًا من الناخبين بصورة ملفتة للنظر، مشيدة بمواطني كفر الشيخ، مؤكدًا أنه على ثقة أن الأهالي سيظهرون بصورة مشرفة أمام العالم كله.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، تحسبًا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مُستمر العمل بها لمدة 72 ساعة متواصلة لمتابعة سير وانتظام الخدمات.