في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير عبير احمد
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شهدت الساعات الأخيرة من فتح باب التصويت للإنتخابات مجلس النواب 2020، إقبال كثيف علي لجان الجامعة العمالية، وذلك للاءلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للمرحلة الثانية.

وحرص الناخبون علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في ثاني يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.

ورصدت عدسة "الفجر" إتباع اللجان بمحيط مدينة نصر الإجراءات الوقائية من قياس لدرجات الحرارة وتوزيع الكمامات علي المترددين.

وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)
في الساعات الأخيرة.. إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر (صور)

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