الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:29 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال
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استقر مسؤولو النادى الأهلى والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى على رحيل صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.


وكشفت تقارير صحفية أن صالح جمعة مطلوب فى عدة أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات النادى الأهلى.


وبعودة ناصر ماهر بعد انتهاء إعارته من نادى سموحة أصبح فرص اللاعب فى المشاركة خلال الموسم القادم مع الأهلي صعبة بتواجد أيضًا محمد مجدي قفشة.


ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

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