اختتام فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
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اختتمت محافظة العاصمة فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته السادسة، والذي أقيم هذا العام افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المتحد وشريك التحول الرقمي شركة مايكروسوفت، حيث شهدت الفعاليات إقامة 40 فعالية متنوعة قدمها 72 خبيراً ومختصاً في مجال ريادة الأعمال لأكثر من 25 دولة، وسط مشاركة نحو ستة آلاف مشارك من داخل وخارج المملكة.


 وقال الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في تصريح بمناسبة اختتام فعاليات أسبوع المنامة: "إن الحدث شهد وبشكل أساسي تعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين أوساط المهتمين من الشباب عبر استقطاب محافظة العاصمة العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال للأخذ بخبرات الشباب العلمية والعملية نحو آفاق أرحب، بما يتسق مع سعي المحافظة نحو إلهام الشباب وتشجيعهم ومنحهم الفرص الكافية نحو إقامة وتطوير مشاريعهم الريادية والعمل جنباً إلى جنب لنشر أفضل الممارسات في مجال نشر الوعي بالاستثمار المبتكر".


 وأضاف: "أن مواصلة المحافظة تنظيم هذا الحدث للعام السادس على التوالي، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، يأتي بعد النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، حيث حظيت النسخ السابقة بإقبال كبير من الشباب والمهتمين في مجال ريادة الأعمال، وذلك نظير الندوات والورش المميزة التي قدمها خبراء محليون وعالميون من أصحاب التجارب الناجحة والملهمة"، مشيراً إلى أهمية مواكبة التحول إلى إقامة جميع الفعاليات بواسطة التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في التواصل والاتصال مع الجمهور المستهدف، كون هذه التقنية باتت من أبرز ملامح الحياة اليومية في ظل الجائحة.


 وشهد الحدث تعاوناً بارزاً مع أكثر من 20 جهة داعمة، وهي: مكتب الأمم المتحدة في البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية و المالية BIBF, والسفارة الأمريكية في المملكة، وجامعة البحرين، وجامعة سوفولك في بوسطن، وجامعة العلوم التطبيقية، وجمعية سيدات الأعمال، والمؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، وآيزاكا البحرين، وبرينك، وآيزك البحرين، وحملة "لأنك مهم"، وروتاراكت البحرين، ونادي الإعلام الاجتماعي، وستارت أب بحرين، وGlobal shapers Manama Hub، وBluBear، و Evenchi، و WBAF، و ITICO.


 وصدر عن أسبوع المنامة لريادة الأعمال عدة توصيات تتضمن تطوير المستوى التقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم وظروف الجائحة، وتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أوصى بمساعدة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الخارجية، وحث القطاع المصرفي على تقديم الدعم لرواد الأعمال في هذه المرحلة، إضافة إلى تشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تتلاءم مع أوضاع السوق المحلية والعالمية في ظل الجائحة، وتشجيع إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، خاصة الافتراضية منها.


 يذكر أن محافظة العاصمة تنظم بشكل سنوي فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال بهدف تأهيل الشباب والمهتمين في مجال الريادة، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم ليكونوا قادرين على تكوين مشاريع جديدة وناشئة، وذلك من منطلق حرصها على دعم وتمكين الشباب للانخراط في سوق العمل وإنشاء مشاريعهم الخاصة.

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