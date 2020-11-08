عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:13 م
ميس حمدان
ميس حمدان
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة ميس حمدان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حاليا ، وذلك أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت ميس حمدان فى تصريحات صحفية إنها بعد معرفتها بإصابتها بالفيروس وظهور الأعراض عليها ، تواصلت مع كل من خالطوها لتخبرهم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة، والخضوع للعزل المنزلي ليتأكدوا من سلامتهم.

وأضافت أن الأعراض التي ظهرت عليها كانت مختلفة تماما، إذ بدأ الأمر معها بصداع ووجع في الظهر، ثم فقدت حاسة الشم لمدة يومين فقط، مؤكدة أن أصعب ما تمر به؛ هو مكوثها في البيت لمدة 14 يوم .

وفى سياق منفصل، تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم "اصحى صحصح"، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

أغنية "اصحى صحصح"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.

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