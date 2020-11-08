عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية زبادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ووجه بالبدء في تفعيل.وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه

كما وجه بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر واستشراف مزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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