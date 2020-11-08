دعم قطاع النظافة والإنارة في قنا بعدد 7 سيارات حديثة

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تابعت المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، بناءا علي توجيهات اللواء اشرف الداودي محافظ قنا استلام دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة والانارة بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 4 مليون و146 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى2020 /2021 وللنهوض بمنظومة النظافة بجميع مراكز المحافظة.



وأوضحت السكرتير المساعد ان المحافظة استلمت 4 سيارة برج انارة سلم كهربائي بتكلفة 2 مليون و550 ألف جنية مخصصين للوحدات المحلية بقفط ونجع حمادي ونقادة، و2 سيارة قلاب سعة 6 م3 بتكلفة حوالى978 ألف جنيه مخصصين لمجلس مدينة قفـط، بالإضافة الي سيارة ونش طبلية بتكلفة 618 الف جنية مخصصة لإدارة المرور.



وأكدت أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمى للمستوى الحضارى المرجو من المواطنين.

