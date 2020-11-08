تعليم الرياض يدعو إلى ترشيح الطلاب والطالبات لبرنامج الكشف عن الموهوبين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:09 م
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
الفجر السعودي
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دعت إدارة التعليم بمنطقة الرياض جميع مكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية إلى ترشيح الطلاب والطالبات الموهوبين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام 1442هـــ الذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " وهيئة تقويم التعليم والتدريب.


وأوضح مدير إدارة الموهوبين بمنطقة الرياض الدكتور محمد العقيّل أن الترشيح للبرنامج يتم عبر مسارين وهما مسار "الترشيح المدعوم" للمدارس الحكومية وفق الأعداد المحددة لكل مكتب تعليم ومسار "الترشيح الذاتي" والمتاح لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية .

وبيّن العقيل أن الترشيح المدعوم يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية وملتحق بمدرسة حكومية ولا يتم فيه ترشيح أكثر من طالب لكل من الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط, كما يلتزم بتوافر محددات الترشيح وفقاً لاستمارة الخصائص والسمات الشخصية للطالب المرشح واختيار أفضل طالب متميز من الفئة المستهدفة لكل صف دراسي.


وأكد الدكتور العقيّل على ضرورة تكليف إدارة المدرسة معلم أو منسق الموهوبين بمهام توزيع استمارات الترشيح على الطلاب وجمعها وتدقيقها والتأكد من صحة البيانات وإجراءات الترشيح وفق الدليل التنظيمي, وتسليم مكتب التعليم ملفات الطلاب إلى إدارة الموهوبين بمنطقة الرياض وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24/4/1442هـ .


كما دعا المدارس إلى حث أولياء الأمور على استكمال إجراءات التسجيل النهائية لأبنائهم في موقع موهبة الإلكتروني www.mawhiba.org وذلك بعد استلام الطالب المرشح لرسالة نصية من موقع موهبة تتضمن رقم التسجيل في قياس، والتأكيد على تطبيق الطالب مقياس موهبة.


أما في مسار " الترشيح الذاتي " فأوضح العقيَّل أنه يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الواعدين من خلال التسجيل الذاتي مباشرة عبر بوابة موهبة ويشترط تسديد رسوم التسجيل خلال الفترة المتاحة حسب الجدول الزمني للبرنامج و التحاق الطالب بإحدى المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية أو تحفيظ القرآن في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي أو الأول الثاني والثالث متوسط أو الأول ثانوي , مع الالتزام بـتأدية مقياس موهبة حضوريًا أو عند بُعد .

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