مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أدلى الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات بالقليوبية، حرصا منه على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني.

وصرح القس مرقوريوس دميان رئيس المركز الإعلامي لايبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها ناشد كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستورى للعبور بالوطن لبر الأمان، موضحا أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.
ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.
مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب
مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب
مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب
مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب
مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب
مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في انتخابات النواب

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