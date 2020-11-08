العراق يبحث الاستفادة من التجربة السعودية في الإستثمار الصناعي والتعدين

أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز أهمية ديمومة عجلة الصناعة في العراق والاستفادة من التجربة السعودية للإستثمار الصناعي والاستخراج المعدني.





وقال الوزير خلال حضوره ومشاركته في إجتماع المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الرابعة والذي عقد هذا اليوم الأحد، برئاسة وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الطاقة السعودي وحضور السادة الوزراء أعضاء المجلس من كلا البلدين وممثلي الوزارات أن التحول من القطاع الإشتراكي الى الخاص وانفتاح السوق وتحديات الأوضاع التي مرت بالعراق أدت الى عدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في السوق الأمر الذي يستوجب إحداث تغيير سريع وجذري لإعادة أحياء وانعاش الصناعة العراقية ، داعيا الى دعم حكومي وتبادل في السياسة الصناعية بين العراق والسعودية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة للقطاعين العام والخاص ودعم المستثمرين لهذا الصندوق لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة وتعزيز إقتصاد البلد.





وأشار إلى أن العراق اليوم امام تحدي كبير في الأوضاع الصحية والإقتصادية الأمر الذي يتطلب الانفتاح على كل الدول والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات من اجل إعادة إحياء وتطوير الصناعة العراقية انسجاما مع توجيهات دولة رئيس الوزراء وفي ظل اهتمامه الكبير للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص ، مشددا على ضرورة ايجاد فرص حقيقية لتطوير قطاع الصناعة والتعدين لدعم إقتصاد البلد ، معربا عن أمله بترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين العراق والسعودية الى مشاريع واقعية وحقيقية لخدمة القطاع الصناعي المحلي وتشغيل الأيدي العاملة وتدعيم الاستثمارات المشتركة.





وتناول الإجتماع عرض طبيعة وعمق العلاقات التي تربط العراق والسعودية ورغبة وحرص كلا البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة بمايضمن مصالح الشعبين الشقيقين وكذلك إستعراض ماتم إنجازه والاتفاق عليه من قبل اللجان التنسيقية بين الجانبين والمنبثقة عن المجلس كما وتطرق الإجتماع إلى مناقشة التحديات والدعم المطلوب للقطاع الصناعي والاستماع إلى ملاحظات الجانبين العراقي والسعودي بهذا الشأن بمايؤكد حرص قيادة الدولتين على تمتين العلاقات الأخوية وفتح آفاق واسعة للتعاون في شتى المجالات والاصعدة وترجمتها إلى مشاريع حقيقية في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والكهرباء والنقل وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى.





هذا وأستقبل وزير الصناعة والمعادن صباح هذا اليوم وفدا سعوديا رفيع المستوى يضم عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات الحكومية السعودية لعقد اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي ولقاءات رسمية بين السادة الوزراء من كلا البلدين للتباحث حول تعزيز العلاقات المشتركة