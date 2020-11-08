أياكس يفوز على أوتريخت بثلاثية نظيفة في الدوري الهولندي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
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حقق أياكس أمستردام فوز كبير بنتيجة 3 / صفر على مضيفه أوتريخت في الدوري الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة.


وانفرد أياكس بصدارة جدول المسابقة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام فيتيسه آرنهيم فيما تجمد رصيد أوتريخت عند تسع نقاط في المركز الثامن.


وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل دافي كلاسين ودوشان تاديتش وكوينسي بروميس أهداف أياكس في الدقائق 62 و71 من ضربة جزاء و90.

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