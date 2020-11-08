باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك
يحسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الساعات القليلة المقبلة ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.
الراحلون عن الزمالك
في الميركاتو الصيفي
استقر المدرب البرتغالي
جايمي باتشيكو على رحيل أربعة لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وجاءت قائمة الاعبين
الراحلين في الميركاتو الصيفي كالآتي:
(محمد حسن - عنتر
- السعيد - بامبو).
وكان مسؤولو المصري
البورسعيدي قد تقدموا بعرض رسمي لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع محمد عنتر في الميركاتو
الصيفي، حيث رحب باتشيكو برحيل الاعب بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا.
وفي سياق آخر
يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال
أفريقيا 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.