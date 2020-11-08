باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

يحسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الساعات القليلة المقبلة ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيل أربعة لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وجاءت قائمة الاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي كالآتي:

(محمد حسن - عنتر - السعيد - بامبو).

وكان مسؤولو المصري البورسعيدي قد تقدموا بعرض رسمي لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع محمد عنتر في الميركاتو الصيفي، حيث رحب باتشيكو برحيل الاعب بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.