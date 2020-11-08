وكيل أول البرلمان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أدلى منذ قليل، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في لجنته الانتخابية، بمدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، وذلك بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

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