موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يلتقي نادي أي سي ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









وتقام مباراة ميلان أمام مديرهم هيلاس فيرونا، على أرضيةملعب سان سيرو.









ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.