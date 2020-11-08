سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع4 صفقات استعداداً للممتاز

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا، حسم ملف الصفقات الجديدة، استعداداً للظهور الأول له بالدوري المصري الممتاز، عقب الصعود مؤخراً عن المجموعة الثانية، بالقسم الثاني.

وعلم "الفجر الرياضي" أن إدارة سيراميكا، إقتربت من ضم الثلاثي، عامر عامر، حارس الإنتاج الحربي، وميدو جابر، ومحمد ابراهيم ثنائي مصر المقاصة.

كما إقترب سيراميكا من الحصول على توقيع صالح جمعه، لاعب وسط الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

على جانب آخر، تقرر تأجيل معسكر الفريق الذي كان مقررا أن يقام في الإسكندرية لعدم إجهاد اللاعبين، ولحين تحديد موعد نهائي للموسم الجديد.

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