الليلة.. أية عبد الله تحيي حفل بمهرجان الموسيقى العربية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:44 م
آية عبدالله
آية عبدالله
أماني سلام
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تستعد اليوم المطربة الشابة أية عبد الله، لإحياء حفلا غنائيا علي مسرح الجمهورية الساعة الثامنة مساء ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية.


والمقرر تقدم باقة من أجمل الأعمال الغنائية للزمن الجميل من ضمنهم "آه يا اسمراني اللون " لشادية، و"زي العسل " لصباح و"مالي" لوردة، و"للصبر حدود" لأم كلثوم و"عيون القلب" لنجاة ويقوم الحفل المايسترو إيهاب عبدالحميد، وسيشارك في الحفل أيضا ا آيات فاروق.


جدير بالذكر أن آخر أعمال آية أغنية فى عيد الحب الماضى بعنوان "الحب ليه علامات"، وهى من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

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