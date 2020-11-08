استبدال رئيس لجنة انتخابية بكفرالشيخ عقب تلقيه خبر وفاة والدته

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بعث المستشار محمد ممدوح، رئيس اللجنة رقم 156 بمدرسة الحماد ببلطيم ضمن الدائرة الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، إعتذارا عاجلا إلي اللجنة العامة المشرفه علي الإنتخابات بعد تلقيه خبر وفاة والدته، وعلي الفور استجابت اللجنة لطلبه وقامت بتوفير بديل له وسارت الأوضاع في اللجنة بالشكل الطبيعي



وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ الـ 801 أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد في اليوم الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020 حيث تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمداخل اللجان، لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.



وتوافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم،وتوافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بقرى مركز كفر الشيخ وسيدي سالم وغرب كفر الشيخ