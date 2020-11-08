شيخ الأزهر يوجه 4 رسائل لوزير الخارجية الفرنسي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال استقباله جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي: إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا.

وأضاف شيخ الأزهر: الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط.

وأكمل: أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لـ ما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء.

وتابع: نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا؛ لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع.

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