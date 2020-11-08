بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:39 م
نسرين طافش
نسرين طافش
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة شتوية مرتدية توب أبيض وفوقه چاكت ذو أكمام طويلة ونسفت معه كاب باللون الأبيض ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب جذاب متناسب مع إطلالتها.

وعلقت على الصورة وكتبت : إذا كان عام مدسوس داخل الساعة ، لكان الخريف ساعة السحر.

والجدير ذكره أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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