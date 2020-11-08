تراجع احتياطات الصين من النقد الأجنبي في أكتوبر

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين اليوم، الاحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وإلى نحو 3.12 تريليونات دولار، مقابل 3.1426 تريليون دولار المسجلة في سبتمبر.





وذكرت المصلحة أن الاحتياطي تراجع بـ 14.6 مليار دولار أمريكي عن سبتمبر الماضي، بينما كان سوق النقد الأجنبي مستقر خلال شهر أكتوبر بشكل عام مع تغيرات عقلانية ومنتظمة.





وأرجعت المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين سبب التراجع إلى الآثار المجمعة لتفشي فيروس كورونا، علاوة على توقعات السوق من السياسات النقدية والمالية التي دفعت إلى ارتفاع مؤشر الدولار، وأدت إلى انخفاض أسعار الأصول للاقتصادات الرئيسية في السوق المالية الدولية.



