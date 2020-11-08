بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الراقصة دينا تدعم نشوى مصطفى بهذه الكلمات

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دعمت الراقصة دينا صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.



ونشرت دينا صورة للفنانة نشوي مصطفى وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام ، وكتبت : حبيبتي سلامتك الف سلامة عليكي ، ربنا يشفيكي ويعافيكي بإذن الله ، اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يارب العالمين ، آمين.



يشار أن الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه :"ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية" عطل فني"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا،

ﺗﺄﻟﻴﻒ أمير طعيمة، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر .