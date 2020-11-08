ضربة موجعة لبرشلونة بسبب فاتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى ضربة موجعة بشأن المدة المتوقعة لغياب نجمه أنسو فاتي عن المباريات بسبب الإصابة.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن فاتي كان قد غادر بين شوطي مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني وأكد برشلونة أن فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فاتي سيخضع لاختبارات طبية جديدة اليوم لتحديد درجة الإصابة وبناء عليها ستتحدد فترة غيابه عن المباريات.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لجأ برشلونة إلى العلاج المحافظ بدون جراحة مع فاتي فإن فترة غيابه قد تكون لأكثر من شهر ونصف وقد تصل إلى ثلاثة أشهر.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأسلوب المعتاد لعلاج هذه الإصابات لدى اللاعبين الشباب هو خياطة الغضروف المفصلي وليس إزالته لكن إذا كشفت فحوصات اليوم أن الغضروف تضرر أكثر من المتوقع فإنه يجب إزالته بجراحة ولن تقل فترة غياب فاتي عن ثلاثة أشهر.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه هناك تفاؤلًا لدى برشلونة لأن فاتي سار على قدميه بالأمس في غرفة الملابس عقب الإصابة ولم يكن يعرج.