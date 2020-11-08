ستاد بريست يفاجئ ليل في الدوري الفرنسي
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:27 م
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستاد بريست من تحقيق فوز هام على ليل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.
سجل ثلاثية أصحاب الأرض رونيل بيير جابرييل ورومان بيرود وإرفين كاردونا في الدقائق 15 و 19 و 42 فيما سجل ثنائية ليل بوراك بلماز في الدقائق 45 من ركلة جزاء و57.
بهذا الفوز رفع ستاد بريست رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر في المركز الثالث عشر فيما توقف رصيد نادي ليل عند النقطة التاسعة عشر في المركز الثاني.
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