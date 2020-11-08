من جديد.. عمل غنائي يجمع عمر كمال وحسن شاكوش

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن المطرب عمر كمال عن تعاونه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش فى عمل غنائي جديد.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه بالفنان حسن شاكوش ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشوق عمر متابعيه لعمل غنائي جديد وعلق قائلاً:" مثل ما بنفرحكم بأغنية حلوة كل مرة ، انتظروا أغنية جديدة نكمل بيها نجاجنا معاكم".

يشار أن عمر كمال وحسن شاكوش قد تعاونا سابقاً فى الكثير من الأعمال الغنائية وحققا الثنائي خلالها نجاحات كثيرة منها " بنت للجيران ، عود البطل ، شيكولاته سايحة جوه كيك".

وعلى صعيد آخر أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا أول أمس تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح ، وأكد عمر كمال، أنه تلقى دعوة برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا من الفنانة هنادي مهنى لحضور حفل زفافها.

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية " لغبطيطا" وهي من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".

وجاءت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

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