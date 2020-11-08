توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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توافد المواطنون بكثافة على لجان انتخابات مجلس النواب بلجان محافظة القاهرة بمدرسة السيدة زينب الابتدائية بمنطقة السيدة زينب، فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف التواجد الأمني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأنهت مديرية أمن القاهرة استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2020 وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا تامين الانتخابات وخلق مناخ أمن للمواطنين.

ويواصل الناخبون بالقاهرة، اليوم الأحد، التصويت، حتى التاسعة مساء حيث تغلق اللجان ويبدأ القضاة عملية الفرز.
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)
توافد الناخبين على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية (صور)

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لجان انتخابات مجلس النواب

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