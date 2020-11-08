الموت يفجع الفنانة وفاء عامر
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:38 م
الفجر الفني
Advertisements
توفي عم الفنانة وفاء عامر وايتن عامر، اليوم الأحد، والتي كشفت عنه من خلاله منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت وفاة عامر: "عمى السيد عامر في ذمة الله الحبايب في الجنة.
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني.
وكتبت وفاة عامر: "عمى السيد عامر في ذمة الله الحبايب في الجنة.
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني.