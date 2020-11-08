الموت يفجع الفنانة وفاء عامر

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توفي عم الفنانة وفاء عامر وايتن عامر، اليوم الأحد، والتي كشفت عنه من خلاله منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت وفاة عامر: "عمى السيد عامر في ذمة الله الحبايب في الجنة.







وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني.