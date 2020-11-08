عمليات "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين": ارتفاع معدلات التصويت بين الشباب والسيدات بالمحافظات

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قال النائب أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية قد بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا، لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الثاني لإنتخابات مجلس النواب والتي تجري في 13 محافظة من خلال 1500 متابع تم توزيعهم علي كافة محافظات المرحلة الثانية.



وأضاف "نجاتي" خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الأن، بمقر التنسيقية، أنه قد قام متابعوا التنسيقية بالمرور علي مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان، مشيرًا إلي أنه قد أفاد المتابعون أن التصويت في اليوم الثاني في المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب قد شهد إقبالًا أكثر من اليوم الأول حيث ارتفعت معدلات التصويت خاصة بين الشباب والسيدات بمحافظات الدلتا والعاصمة.



وتابع مدير غرفة عمليات التنسيقية أنه من المتوقع ارتفاع كثافة التصويت خاصةً بعد انتهاء فترة الراحة من منتصف اليوم وعودة الموظفين من أعمالهم، لافتًا إلي أنه قد أكد المتابعين انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات والتي التزمت المعايير الدولية المتبعة في في الانتخابات، كما شهدت اللجان تطبيقًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس الكورونا.



واستطرد، كما اشار المتابعون إلي عدم رصدهم مخالفات انتخابية مؤثرة علي سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية، لكنهم أشاروا إلي بعض المخالفات والتي تمثلت في كسر بعض مرشحي الفردي للصمت الإنتخابي أمام بعض اللجان، مؤكدين علي حرص السادة القضاة رؤساء اللجان علي عدم ارتكاب أي مخالفات إنتخابية داخل اللجان مع التزامهم بقرارت الهيئة الوطنية للإنتخابات المنظمة للعملية الإنتخابية.





وكانت قد انطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.



ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

