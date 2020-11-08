الأنبا بموا يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بموا أسقف السويس، بصوته في انتخابات مجلس النواب باللجنة الانتخابية بمدرسة السويس الثانوية العسكرية.
كما أدلى قيادات كنائس السويس بأصواتهم في الانتخابات بالمحافظة من أجل المشاركة في الواجب الوطني.

وقال الأنبا بموا، إن المشاركة في الاستحقاق الديموقراطي واجب وطني، ودعا المواطنين للمشاركة الايجابية في التصويت بالانتخابات.

ووجه أسقف السويس، الشكر لرجال الأمن الذين يقومون بتأمين الانتخابات وكل المسؤولين عن العملية الانتخابية بالمحافظة.

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