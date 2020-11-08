سيامة وترقية كهنة وراهب لدير المحرق

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تمم نيافة الأنبا بيجول رئيس دير السيدة العذراء “المحرق”، طقس رهبنة الراهب بولس المحرقى وثلاثة كنهة جدد، وترقية ثمانية أباء كهنة الى درجة القمصية.
حيث شاركة فى الخدمة نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف اسيوط، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، ونيافة الأنبا كاراس الأسقف العام بالمحلة، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة حدائق القبة، ونيافة الأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط، وبحضور مجمع رهبان الدير.

كذلك تم سيامة ثلاثة كهنة جدد وهم:
القس بموا المحرقي
القس شيشوى المحرقي
القس نحميا المحرقي
كما تم ترقية ثمانية آباء كهنة إلى درجة القمصية، وهم:
القمص فام المحرقي
القمص ويصا المحرقي
القمص سلوانس المحرقي
القمص تادرس المحرقي
القمص بنيامين المحرقي
القمص بطرس المحرقي
القمص داود المحرقي
القمص اغابيوس المحرقي.

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