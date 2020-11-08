أساقفة شبرا يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أدلى باصواتهم أساقفة شبرا، كلا من الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس، أسقف عام شبرا الشمالية، في انتخابات مجلس النواب.

ودعا أسقفا شبرا الشمالية والجنوبية جميع المواطنين على الحرص بالإدلاء بأصواتهم ومؤدين واجبهم الوطني، راجيين لمصرنا العزيزة من الله البركة والهدوء والسلام والتقدم والرقي.

وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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