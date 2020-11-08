يُصدر خلال أيام.. تحديث برتوكولات علاج كورونا للمرة الرابعة

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في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في أوروبا، تكثف وزارة الصحة، مساعيها لتعديل بروتوكول علاج الوباء، كإجراء استباقي حال تزايدت الإصابات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحديث بروتوكولات علاج فيروس كورونا.



النسخة الرابعة لبروتوكول كورونا

بين الحين والآخر، تعد وزارة الصحة، تعديل على بروتوكول علاج كورونا، لتحقيق نتائج أفضل، حيث أكدت الدكتورة هالة، زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم إصدار النسخة الرابعة من برتوكولات العلاج لفيروس كورونا خلال أيام للعمل بها في مستشفيات العزل.



تعديل البروتوكول

ومن المقرر، عدم إجراء تغيير كامل في البرتوكول العلاجي بشكل كامل، لأنه حقق نتائج جيدة منذ تعميم استخدام في المستشفيات، لكن ما يتم هو إجراء تعديلات عليه.



اعتماد اللجنة العلمية

وفور الانتهاء من وضع البروتوكول العلاجي يجري اعتماده من قبل اللجنة العلمية، ويعمل به في مستشفيات وزارة الصحة.



يكثف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحركاته ومتابعته الشديدة، للجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا"، في ظل التخوفات الكبيرة من قدوم موجة ثانية للفيروس.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.