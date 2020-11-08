وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق خلال جولته بمحافظة الاقصر بزيارة وتفقد مشروع دعم الفلاحين من اصحاب الحيازات الصغيرة من خلال العمل على توحيد الحيازات المفككة وتقديم حزم مساعده تشمل توفير انواع عالية الجودة من البذور وتطوير وسائل الرى واستخدام مصادر آمنه ونظيفة للطاقه وتعزيز سلاسل الغذاء بما يساعد على دعم  الأمن الغذائى والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزاره الزراعة والجهاز التنفيذى لمشروعات وزاره الزراعة. 

وقام الوزير خلال الجولة بالتحدث مع صغار المزارعين مشيداً بالتجربه ومشدداً على أن عناصر النجاح لابد وأن تتحقق من خلال نشر الايجابيات الخاصة بالتجربة واوصى بأهمية توثيق المراحل المختلفة والدروس المستفادة من قبل المزارعين فى القرى المشاركه فى المشروع.

 واكد المصيلحي على استعداد وزارة التموين لتوفير حوافز خاصة تشجيعيه من خلال  اسعار منافسة لتوريد القمح وغيرها من الحاصلات الاستراتيجية الى جانب والمساعده فى توفير الأسمدة اللازمة لضمان منتج عالى الجودة.

ومن ناحية اخرى ابدى المصيلحي اعجابه بمركز الاقصر منوهاً عن اهميته فى خدمه التنمية داخل مصر وخارجها من خلال نشر التجارب الناجحة دولياً.

واعرب المصيلحي عن اهمية عرض النماذج التنفيذية الناجحة من خلال المجتمع المحلى وذلك فى إطار تنظيم دورات وعقد ندوات تشجيعية تكون حافزاً للمشاركين فيها.
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)
وزير التموين يتفقد مشروعات دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (صور)

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