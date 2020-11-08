رئيس حي غرب المنصورة يتفقد اللجان الانتخابية باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

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قام المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أي معوقات.



وتفقد رئيس حى غرب خلال جولتة التفقدية لجنة مدرسة شجرة الدر ومتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان والتأكد من توفير الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر



وجديرا" بالذكر قد بدأت اللجان الانتخابية بنطاق حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

فيما وصلو القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، إلى مقار اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة.



وذلك بعد انتهاء اليوم الأول الذى شهد إقبالا من الناخبين على مقار الاقتراع، بأول أيام انتخابات لمجلس النواب ٢٠٢٠ للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، والتأكيد على المشاركة الفعالة فى إتمام هذا الاستحقاق الدستورى ضمن خارطة الطريق.



و يأتي ذلك وسط انتشار أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واستعدادات قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على المواطنين من بينها التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.



فيما تصدر المشهد الانتخابى باليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ السيدات وكبار السن والشباب الإقبال على اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى منذ فتح اللجان