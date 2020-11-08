كبار السن يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بشبرا مصر، توافد عدد كبير من كبار السن للاءلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد أحد المترددين من كبار السن علي حرصه علي المشاركة لحث الشباب علي النزول وعمل اللازم إتجاه الوطن، مشيرا إلي إنه رغم الأحوال الجويه وإنتشار فيروس كورونا شارك لانه حقه الديمقراطي.

وحرص الناخبون علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في ثاني يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.

ورصدت عدسة "الفجر" إتباع اللجان بمحيط الإجراءات الوقائية من قياس لدرجات الحرارة وتوزيع الكمامات علي المترددين.

وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".
كبار السن يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)
كبار السن يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)
كبار السن يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)
كبار السن يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)

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