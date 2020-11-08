محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قال الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يجب على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العملية الانتخابية بلجان الانتخابات على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، واعضاء الغرفة من كافة الاجهزة التنفيذية والامنية وقطاعات المرافق، ومنها مرفق الاسعاف والحماية المدنية، ومياة الشرب والصرف الصحى، والكهرباء،والغاز، وايضا مديروا الادارات المعنية بالمحافظة. 

وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيق وتعاون كامل مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهوله ويسر،مشيرا انه تم تشكيل غرف عمليات علي مستوي كافة الوحدات المحلية وان التواصل مستمر على مدار الساعة، مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية، واشار محافظ الدقهلية ان الانتخابات فى الدقهلية تجرى فى عدد 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وتضم 1426 لجنة انتخابية فرعية بدأت العمل في موعدها منذ التاسعة صباحا، لاستقبال المواطنين دون أية معوقات،واضاف د. مختار انه يحق لنحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من ابناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات في انتخابات مجلس النواب.
محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية
محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية
محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية
محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية
محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية
محافظ الدقهلية: على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية

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