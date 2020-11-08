علي معلول يظهر في تدريبات الصفاقسي التونسي

الأهلي في تدريبات فريق نادي الصفاقسي التونسي مساء يوم أمس السبت. ظهر الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناديفي تدريبات فريق نادي الصفاقسي التونسي مساء يوم أمس السبت.









وقال موقع " Foot 24 " التونسي أن علي معلول شارك في تدريبات فريقه السابق قبل أن ينضم لتدريبات المنتخب التونسي والذي من المقرر أن يواجه المنتخب التنزاني في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.









ويخوض نسور قرطاج خلال التوقف الدولي القادم مباراتين ضد تنزانيا ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لحساب مباريات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جوارهم ليبيا وغينيا الإستوائية.



