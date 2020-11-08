علي معلول يظهر في تدريبات الصفاقسي التونسي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
ظهر الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تدريبات فريق نادي الصفاقسي التونسي مساء يوم أمس السبت.


وقال موقع " Foot 24 " التونسي أن علي معلول شارك في تدريبات فريقه السابق قبل أن ينضم لتدريبات المنتخب التونسي والذي من المقرر أن يواجه المنتخب التنزاني في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.


ويخوض نسور قرطاج خلال التوقف الدولي القادم مباراتين ضد تنزانيا ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لحساب مباريات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جوارهم ليبيا وغينيا الإستوائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول تصفيات أمم افريقية الصفاقسي الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ ساعة

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد استبعاده من أمم إفريقيا.. أرقام علي معلول مع الأهلي بالموسم الحالي

سيسيه: سنتثبت أن السنغال قادرة على الفوز بدون ماني

تونس في المجموعة العاشرة في تصفيات كاس امم افريقيا ( الكامرون 2021)

مواعيد مباريات الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

فرجاني ساسي ينهي أزمة الاتهامات المثيرة في الزمالك

ترتيب مجموعة تونس بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض