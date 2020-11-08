محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، السيدة سهى سعيد عبد الحميد عبدالله، البالغة من العمر٤٠ عاما، والتي تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات والتي تم تداول قصتها علي صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء تكريمها علي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.

وأشاد المحافظ بقصة كفاحة السيدة سهي سعيد؛ لافتًا أنها تعد نموذجا مشرفًا للمرأة المصرية. وأكد أن المحافظة علي أتم استعداد لتقديم كافة الاحتياجات والدعم لها.
محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سيدة الدراجةويشيد بقصة كفاحها (صور)

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