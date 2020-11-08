الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشر مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي خريطة أماكن سقوط الأمطار، حيث تشير الي سقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل على مطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر،  وقد تصل إلى شمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتى تقل شدتها على السواحل الشمالية للدلتا والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
 
وتشير التوقعات الى سقوط امطار خفيفة الثلاثاء على اجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
 
ويشدد المركز على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.
 
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.
 
وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام
الرى تنشر خرائط توقعات حالة الطقس على مدار 3 أيام

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