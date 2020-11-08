نيافة الأنبا باخوم يلتقي بمسؤولي الراهبانيات النسائية بمصر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
التقى صباح اليوم الأحد، الموافق ٨ نوفمبر، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بمسؤولي الراهبانيات النسائية بمصر في اجتماعهم النصف سنوي، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

شارك في اللقاء سعادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

دار اللقاء حول وثيقة "جميعنا إخوة" لقداسة البابا فرنسيس، حيث ركز نيافة الأنبا باخوم على بعض النقاط الأساسية.

وعقب اللقاء، كان هناك بعض المناقشات والحوارات حول أهمية التواجد الرهباني من أجل خدمة الكنيسة المحلية، وحول الشركة بين كافة الرهبانيات والإيبارشية. هذا وتقدّم سعادة السفير البابوي بالشكر إلى الدار على حسن الاستقبال. كما حث الراهبات على أهمية اكتشاف النذور الثلاثة: "الفقر والطاعة والعفة".

وفي كلمته، عبّر سيادة المطران كلاوديو عن شكره على هذا اليوم، وامتنانه للرب على السيامة الأسقفية، وعبّر أيضًا عن سعادته بهذا اللقاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

منذ ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 18 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يلتقي بمسؤولى جماعة طريق جديد "Chemin Neuf"

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل سفير الفاتيكان الجديد

تفاصيل لقاء الأنبا باخوم مع السفير الفاتيكاني في مصر

تفاصيل لقاء الأنبا باخوم مع خدام أسر الكيلو 4.5 الحي العاشر

المطران جورج شيحان يترأس القداس الإلهي في ذكرى "مار مارون"

كنيسة السيدة العذراء بقويسنا تستقبل الأنبا باخوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض