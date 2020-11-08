نيافة الأنبا باخوم يلتقي بمسؤولي الراهبانيات النسائية بمصر



شارك في اللقاء سعادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.



دار اللقاء حول وثيقة "جميعنا إخوة" لقداسة البابا فرنسيس، حيث ركز نيافة الأنبا باخوم على بعض النقاط الأساسية.



وعقب اللقاء، كان هناك بعض المناقشات والحوارات حول أهمية التواجد الرهباني من أجل خدمة الكنيسة المحلية، وحول الشركة بين كافة الرهبانيات والإيبارشية. هذا وتقدّم سعادة السفير البابوي بالشكر إلى الدار على حسن الاستقبال. كما حث الراهبات على أهمية اكتشاف النذور الثلاثة: "الفقر والطاعة والعفة".



وفي كلمته، عبّر سيادة المطران كلاوديو عن شكره على هذا اليوم، وامتنانه للرب على السيامة الأسقفية، وعبّر أيضًا عن سعادته بهذا اللقاء.

التقى صباح اليوم الأحد، الموافق ٨ نوفمبر، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بمسؤولي الراهبانيات النسائية بمصر في اجتماعهم النصف سنوي، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.