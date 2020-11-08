نجوم مصر ينضم للمينى فوتبول ببنى سويف

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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أنهى مسؤلي نادي نجوم مصر " أحد أندية محافظة بنى سويف " إجراءات تقديم أوراق و مستندات الإنضمام للاتحاد المصرى للمينى فوتبول .

هذا وقد قام مسؤلي المنطقة بإستقبال عصام لطفى إدارى نادي نجوم مصر و مندوبه وذلك لتقديم كافة الأوراق المطلوبة معبرين عن تقديرهم الكامل لفكر ورؤى مجلس إدارة النادي ، والذى تم اشهاره حديثا ببنى سويف وذلك للانضمام للاتحاد المصرى للمينى فوتبول والمشاركة بكافة المسابقات .

وأكد مسؤلي المنطقة على تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والفنى لجميع مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية بالمحافظة نسمة أجل الإشتراك بالاتحاد المصرى للمينى فوتبول وتمثيل محافظة بنى سويف بصورة مشرفة .

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