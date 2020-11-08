كين يقود توتنهام للفوز على وست بروميتش والإرتقاء لصدارة البريميرليج
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:58 م
محمد أيمن
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قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام للفوز على وست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.
ونجح كين في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الثامنة والثمانين عن طريق ضربة رأسيه مركزة ليمنح فريقة فرصة الإرتقاء لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً.
ورفع السبيرز رصيدهم من النقاط إلى النقطة السابعة عشر في المركز الأول قبل باقي مباريات اليوم فيما توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة الثالثة في المركز الثامن عشر.
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