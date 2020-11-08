أرمينيا تقيل رئيس الأمن القومي بعد شهر من تعيينه

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:57 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، اليوم الأحد، إقالة القائم بأعمال مدير جهاز الأمن القومي ميكائيل هامبارتسوميان من منصبه.

 

جاء قرار الإقالة، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشيرا إلى تعيين أرمين أبازيان مديرا جديدا للأمن القومي بعد أن كان يشغل منصب نائب المدير، وفقًا للمكتب الصحفي للرئاسة.

 

والجدير بالذكر أن هامبارتسوميان ترأس الأمن القومي في 8 أكتوبر بعد إقالة سلفه أغريشتي كراميان.

 

وقد جاء إعفاء مدير الأمن القومي من منصبه، وهو رابع خطوة من نوعها منذ تولي باشينيان رئاسة الحكومة عام 2018، وسط زيادة المشاكل التي تواجه القوات الأرمنية في قره باغ وما يترتب على ذلك من توترات داخلية في أرمينيا.

 

 وكذبت رئاسة الوزراء الأرمنية، أمس السبت الأنباء التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي وتحدثت عن استقالة باشينيان، مشيرة إلى أنها أخبار مضللة لا أساس لها.

 

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