وزير الآثار الأسبق: مخاطر سد النهضة تؤثر على آثار مصر والسودان

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قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، "توليت الوزارة في فترة من احلك فترات تاريخ مصر وهناك الكثير من التحديات التي تواجه الاتحاد في ظل الظروف الصعبة سواء والتأثيرات المناخية والأعمال الإرهابية طالت الكثير من آثارنا في الوطن العربي على سبيل المثال لا الحصر في العراق وسوريا ولبنان والسودان" .



جاء ذلك في كلمة الوزير الأسبق للآثار خلال مؤتمر اتحاد الأثريين العرب السنوي المنعقد في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.



وأضاف إبراهيم أن بناء سد النهضة سيكون له أثر شديد الخطورة علي آثار مصر والسودان حيث سيؤدي إلى انخفاض نسبة المياه الجوفية في ارض مصر والسودان مما يجعل ملء الخزان له تداعيات سلبية علي آثارنا وآثار السودان.



وأشار إبراهيم إلى أن ما يحدث في سوريا والعراق من أعمال إرهابية له تأثيرات سلبية وأضرار جسيمة على الآثار والتراث وانا أشفق بالفعل علي اتحاد الأثريين ورئيسه الكحلاوى من المسئوليات الجسام الملقاة عليه.



وختم الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق قائلًا أتمني أن ينال الاتحاد اهتماما أكثر من المسئولين التنفيذيين عن الآثار في الوطن العربي.