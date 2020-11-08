بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
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رصدت عدسة الفجر، التزام الناخبين بالإجراءات الوقائية خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، حيث حرصوا على ارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر  الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
 
ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار  142  نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان
بالصور.. عرس ديمقراطي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية باللجان

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