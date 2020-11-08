منى زكي حمل صعب ومصداقية في الأداء في "الصندوق الأسود"

بأدائها المذهل كعادتها وبالمكياج المحترف، استطاعت منى زكي أن تقنع مشاهديها بكونها حامل في شهورها الأخيرة، وذلك من خلال شخصية ياسمين التي تؤديها في فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود والذي تخطت إيراداته المليونين ونصف المليون جنيهاً في الأسبوع الأول لعرضه في السينمات، ويشارك منى بطولته محمد فرّاج ومصطفى خاطر.









يبدو أن خبرتها كأم مرت بتجربة الحمل قد ساهمت بشكل كبير في أن تظهر منى زكي بهذا الأداء الصادق والمقنع لامرأة حامل في شهورها الأخيرة، وذلك من خلال دور ياسمين التي برغم حملها الصعب إلا أنها تجد نفسها بمفردها في مواجهة عنيفة مع لصّين اقتحما منزلها بهدف السرقة، لتخوض معركة حامية تحاول خلالها النأي بنفسها وجنينها عن الخطر الذي يحدق بهما.









ومن خلال أحداث الفيلم والتي تقع على مدار 12 ساعة، استطاعت منى أن تجعل المُشاهد متعايشاً مع معاناتها أثناء تورطها في المطاردات العنيفة، لتنقطع أنفاس المشاهدين مع كل لحظة خوف وألم تمر بها، ثم يلتقطوا أنفاسهم مرة أخرى في اللحظات التي تتمكن فيها منى من النجاة حتى ولو لوقت قصير.









الصندوق الأسود من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.









والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.