16 نوفمبر.. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 42 في مؤتمر صحفي

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور محمد حفظي رئيس المهرجان، وعمر قاسم المدير التنفيذي، وعلياء زكي مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، وميريام دغيدي مدير ملتقى القاهرة السينمائي، وأندرو محسن منسق المكتب الفني ومدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأسامة عبد الفتاح مدير مسابقة أسبوع النقاد، ورامي عبد الرازق مدير المسابقة العربية، بالإضافة إلى عدد من صناع السينما.













المؤتمر، الذي يبث على الهواء مباشرة عبر شاشة dmc، وعبر منصات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف خلاله إدارة المهرجان، عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة لمشروعات الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، كما يعلن خلال المؤتمر أيضا عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بشكل صارم طوال أيام المهرجان، لضمان سلامة الجميع، وحمايتهم من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا.













كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن اختيار الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، لافتتاح الدورة 42، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، والذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما أعلن المهرجان أيضا عن تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الحاصلة على أرفع الجوائز في المهرجانات الكبرى ومن بينها الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) ، في عرضه الأول بأفريقيا والعالم العربي، بعد فوزه باثنين من أبرز جوائز العام "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو.