غرناطة يخوض مواجهة سوسيداد بسبعة لاعبين فقط

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
رفضت رابطة الدوري الإسباني الطلب الذي تقدم به فريق نادي غرناطة بتأجيل مباراته ضد ريال سوسيداد المقرر لها اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.


وتقدم الفريق بطلب تأجيل المباراة بسبب ضرب فيروس كورونا لأكثر من لاعب بالإضافة إلى الطاقم الطبي للفريق لكن طلب غرناطة تم مقابلته بالرفض حيث تنص اللائحة على عدم تأجيل أي مباراة طالما كان الفريق يمتلك 7 لاعبين لخوضها.


وسيكون غرناطة مُجبر على خوض اللقاء بالسبعة لاعبين المتعافين وهم داروين ماتشيس، لويس سواريز، يان إيتيكي، خورخي مولينا، كينيدي، روبيرتو سولدادو، نيوين بيريز بجانب ستة لاعبين من الفريق الرديف لتكون القائمة 13 لاعب فقط.

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 8 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ أقل من نصف ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض