غرناطة يخوض مواجهة سوسيداد بسبعة لاعبين فقط
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:35 م
محمد أيمن
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رفضت رابطة الدوري الإسباني الطلب الذي تقدم به فريق نادي غرناطة بتأجيل مباراته ضد ريال سوسيداد المقرر لها اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وتقدم الفريق بطلب تأجيل المباراة بسبب ضرب فيروس كورونا لأكثر من لاعب بالإضافة إلى الطاقم الطبي للفريق لكن طلب غرناطة تم مقابلته بالرفض حيث تنص اللائحة على عدم تأجيل أي مباراة طالما كان الفريق يمتلك 7 لاعبين لخوضها.
وسيكون غرناطة مُجبر على خوض اللقاء بالسبعة لاعبين المتعافين وهم داروين ماتشيس، لويس سواريز، يان إيتيكي، خورخي مولينا، كينيدي، روبيرتو سولدادو، نيوين بيريز بجانب ستة لاعبين من الفريق الرديف لتكون القائمة 13 لاعب فقط.