ساما :ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 196.07 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 196.07 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2020، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري والتي بلغت حينها نحو 181.58 مليار ريال.

 

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 76% من إجمالي الأصول بحوالي 5% لتبلغ نحو 148.79 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 19% لتبلغ قيمتها نحو 47.28 مليار ريال.

 

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 167.97 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 28.1 مليار ريال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ أقل من نصف ساعة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

السعودية: ارتفاع أصول الصناديق والمحافظ الخاصة لـ422 مليار ريال

ارتفاع قيمة أصول الإستثمار بالسعودية بـ5.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018

الاستثمارات الأجنبية في المملكة ترتفع إلى 1.48 تريليون دولار بنهاية سبتمبر

ارتفاع قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 137.6%

الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الأول

12.64 مليار ريال قيمة أصول صناديق الاستثمار الجريء بنهاية 2018

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض