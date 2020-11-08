ساما :ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 196.07 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

ظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 196.07 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2020، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري والتي بلغت حينها نحو 181.58 مليار ريال.

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 76% من إجمالي الأصول بحوالي 5% لتبلغ نحو 148.79 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 19% لتبلغ قيمتها نحو 47.28 مليار ريال.

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 167.97 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 28.1 مليار ريال.